Руслан Зубарєв відбив атаку переважальних сил противника, проявив звитягу та мужність у бою.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагородив старшого солдата 92-ї ОМБ Руслана Зубарєва почесним нагрудним знаком "Золотий Хрест" та вручив йому нагородну зброю

"Мав честь нагородити старшого солдата 92-ї окремої механізованої бригади ім. Івана Сірка Руслана Зубарєва почесною нагрудною відзнакою "Золотий Хрест" та вручити йому заслужену нагородну зброю!" - повідомив він.

Залужний нагадав, що Руслан відбив атаку переважальних сил противника, проявив звитягу та мужність у бою.

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Руслан Зубарєв aka "Predator" той самий український боєць 22 батальйону, який разом з напарником відбив атаку російських спецпризначенців та бронетехніки в Харківській області.

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