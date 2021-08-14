Обвинувачуваний у спеціально створеному Telegram-каналі здійснював пропаганду комуністичного тоталітарного режиму

Так званого "заступника міністра інформації "ДНР" судитимуть за пропаганду ідей "руського міру".

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, до суду направлено обвинувальний акт стосовно громадянина України за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у діяльності терористичної організації, а також поширення комуністичної символіки та пропаганди комуністичного режиму (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 436-1 КК України).

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За даними слідства, у 2014-2015 роках обвинувачений, обіймаючи посаду так званого "заступника міністра інформації "ДНР", відповідав за організацію агітаційної роботи серед населення, схиляння до участі у терористичній організації і підтримки її діяльності, пропаганду ідей "руського міру", налагодження взаємодії з місцевими та закордонними засобами масової інформації з метою їх використання для агітації, висвітлення діяльності терористичної організації "ДНР", дискредитації діяльності органів державної влади України та осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції.

Також досудовим розслідуванням установлено, що він у підвальних приміщеннях захопленої бойовиками будівлі Управління СБУ в Донецькій області неодноразово змушував полонених українських військовослужбовців на запитання російських журналістів повідомляти неправдиву інформацію про нібито умисні артилерійські обстріли Збройними Силами України житлових будинків та про належні умови утримання у полоні. За відмову у наданні подібних "інтерв’ю" бойовики катували військовополонених.

Окрім того, обвинувачуваний у спеціально створеному Telegram-каналі здійснював пропаганду комуністичного тоталітарного режиму, поширюючи при цьому заборонену символіку.

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Автор: Світлана Закелова