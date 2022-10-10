Наразі велика кількість людей намагається зателефонувати близьким та читати новини в інтернеті.

Збої у роботі телефонного та інтернет зв’язку пов’язані із великим навантаженням на мережі тому, що українці дзвонять своїм близьким через ракетний терор Росії.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов в ефірі одного з телеканалів.

"Є зараз труднощі. Потрібно розуміти, що зараз великий попит і навантаження на мережу. Велика кількість людей намагається зателефонувати близьким і дізнатися, як вони. Всі зараз сидять в мобільному інтернеті, читаючи новини, тому зараз велике навантаження, і в тому числі через це є певні збої", - сказав він.

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Смірнов вважає, що росіяни продовжать атакувати об’єкти критичної інфраструктури, щоб залякати українців.

Ракетний терор України

Довідка УНІАН. Зранку 10 жовтня росіяни масово обстрілюють територію України, в тому числі енергетичні об’єкті.

Вже зафіксовані "прильоти" в Києві, Львові, Харкові, Хмельницькому та інших містах. В деяких містах зникло електропостачання.

Коментуючи ракетний удар РФ, президент України Володимир Зеленський заявив про загиблих і постраждалих людей: "229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити і стерти з лиця землі".

Заступник голови Міноборони Ганна Маляр заявила, що станом на зараз по Україні з ранку було випущено 83 ракети, 43 з яких знищено силами ППО.

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