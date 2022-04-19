Додаткова допомога Фінляндії враховує як потреби України, так і ресурсне становище Сил оборони Фінляндії.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо 19 квітня за пропозицією уряду ухвалив рішення про направлення до України додаткової військової допомоги.

Про це повідомила міністерство оборони країни, пише "Європейська правда".

Міністерство не розкриває подробиць про зміст допомоги, способи доставки та терміни, щоб забезпечити доставку вантажу до місця призначення.

Додаткова допомога Фінляндії враховує як потреби України, так і ресурсне становище Сил оборони Фінляндії.

Після початку російського вторгнення уряд Фінляндії відмовився від давньої політики країни не постачати зброю в зони бойових дій та вирішив надати Україні оборонну підтримку.

Після російської агресії проти України Фінляндія та Швеція планують вступити до НАТО вже влітку.

Якщо ці плани реалізуються, Фінляндія стане країною з найдовшим (1340 км) спільним кордоном з Росією серед членів НАТО, вона проходить приблизно 200 км від Санкт-Петербурга.

І Фінляндія, і Швеція також мають протяжну берегову лінію та численні острови у Балтійському морі.

Фінляндія суворо дотримувалася дружнього до СРСР нейтралітету протягом усієї холодної війни. Політика сильних країн до примушування слабших до нейтралітету навіть отримала спеціальне визначення - "фінляндизація".

Під впливом російської агресії громадська думка в обох країнах різко змістилася у бік вступу до НАТО.

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