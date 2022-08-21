Винагороду пропонують в невеличких містах окупованої Луганщини, де чоловіків майже не залишилося.

На окупованих територіях Луганської області росіяни дають місцевим по 60 тис. рублів за інформацію про місцеперебування чоловіків.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За даними Гайдая, винагороду пропонують в невеличких містах окупованої Луганщини, де чоловіків майже не залишилося, а виконання плану із примусової мобілізації ніхто не скасовував.

"Родичі та сусіди демонструють там справжню "людяність" – беруть гроші, не вагаючись. Логіка проста – не мого чоловіка забрали на смерть, вже непогано. А ще й грошей дали. На новеньку "ладу", щоправда, не вистачить, але ж тут і не росія", - повідомив Гайдай.

При цьому самі росіяни не хочуть йти у відкритий бій, тому продовжують збирати на окупованих територіях чоловіків, яких потім кидатимуть у пекло.

"Вони зосередили всі зусилля на Бахмутському напрямку, але вже майже два місяці не мають серйозних перемог і просувань на фронті – ЗСУ тримають оборону, а підтримка міжнародних партнерів дозволяє робити сюрпризи в тилу", - зазначив він.

За минулу добу українські бійці відбили 13 атак росіян. Біля шістьох населених пунктів ворог застосовував авіацію. Сім разів упродовж ночі ствольна та реактивна артилерія противника намагалася витиснути українських військових із захисних редутів.

"Двічі по населених пунктах окупанти били ракетами, ще двічі на штурм йшли танки. Ворог атакував із різних боків, подекуди – по два рази на день, але повсюди вимушений був відступити. Ще на двох ділянках бої тривають", - підсумував Гайдай.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня у Слов’яносербському районі Луганської області ЗСУ знищили ремонтну базу російських окупантів. За даними голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, внаслідок удару українських військових знищено 100 одиниць важкої техніки та 50 окупантів.

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