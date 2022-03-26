Байден заявив, що США з народом України.

Президент США Джо Байден підкреслив, що його країна підтримує Україну в боротьбі з російськими окупантами.

Про це він розповів під час звернення в Польщі.

"Україна і її народ зараз борються за те, щоб врятувати свою країну. Вони хоробро борються за демократичні принципи, верховенство права, за справедливі і вільні вибори, свободу слова, право на віросповідання, свободу преси. Це основні елементи вільного суспільства", - сказав Байден.

Він зазначив, що в даний час є такі амбіції, які хочуть домінувати над свободою.

"Я хочу сказати народу України - ми з вами. Сьогодні в Києві та Харкові триває боротьба. Така ж була в Угорщині в 1956 році, потім у Польщі та Чехословаччині. Багато танків, які намагалися зламати боротьбу за демократію", - сказав Байден.

Як повідомляв УНІАН, під час візиту до Польщі Байден зустрівся з главою МЗС України Дмитром з Кулебою і міністром оборони Рєзніковим. На зустрічі він заявив, що війна в Україні змінить історію 21-го століття. "Президент Байден сказав дві речі... Перше: те, що відбувається в Україні, змінить 21 століття. І у нього є абсолютно чітке розуміння цього. Те, про що ми завжди говорили з 2014 року, що це війна Росії проти України - це війна проти тиранії вільного світу", - заявив Кулеба.