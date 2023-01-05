Президент наголосив, що терористам не можна дати жодного шансу на реванш.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що чергову хвилю агресії, яку в Росії планують на найближчі місяці, потрібно зробити останньою.

"Хочу подякувати сьогодні Данії - після розмови з прем'єр-міністром Метте Фредеріксен. Поінформував її про актуальну ситуацію на передовій, про те, що в Росії зараз планують чергову хвилю агресії на найближчі місяці. Ми маємо зробити цю хвилю останньою - жодного шансу на реванш для терористів", - наголосив Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Він додав, що почув сьогодні тверду підтримку України з боку Данії, готовність разом посилювати позиції в боротьбі проти агресії.

Відео дня

"І дуже важливо, що цього року Данія захищатиме безпеку та інтереси Європи і міжнародне право так само, як і після 24 лютого", - сказав президент.

Зеленський нагадав, що мав розмову сьогодні також і з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

"Це була змістовна і різнопланова розмова. Подякував пану президенту за той рівень співпраці, якого ми досягли минулого року. Стосується це і політичної співпраці, і оборонної, і економічної також. Ми зробили дуже багато разом для захисту Чорноморського регіону. Впевнений, що цього року зробимо ще більше", - підсумував глава держави.

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