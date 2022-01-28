На його думку, наразі ситуація не більш напружена, ніж була на початку 2021 року під час масових навчань РФ на кордонах з Україною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі на кордонах України немає більшої ескалації, ніж було раніше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з іноземними ЗМІ.

"Коли я став президентом у 2019 році, я поїхав до Маріуполя, і вже у Маріуполі ми могли почути деякі постріли. Ми могли почути їх звук", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що у Маріуполі тоді війни не було.

"Сьогодні ми не бачимо більшої ескалації, ніж вона була раніше. Так, збільшилася кількість військових, але я про це говорив ще на початку 2021 року, коли йшлося про військові навчання РФ. Зараз я не вважаю, що ситуація більш напружена, ніж вона була тоді, у пік навчань. Але такої інформаційної політики тоді не було", - наголосив він.

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Відтак, глава держави наголосив, що така інформаційна політика повинна бути виваженою.

"І журналісти, якщо хочуть зрозуміти, яка ситуація, то нехай їдуть в Київ... У нас що тут танки їздять по наших вулицях? Ні! Але, якщо ти тут не перебуваєш, то відчуття таке - в Англії, Німеччині, Франції, Литві… Відчуття із ЗМІ саме таке, що у нас війна, що у нас війська ходять по дорогах, що у нас мобілізація", - додав він.

Зеленський зауважив, що не говорить про те, що ескалації бути не може.

"Ми про це говоримо відверто вже 8 років. Вона була, вона вже почалася, частина наших територій, на жаль, тимчасово вже окуповані", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 січня, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Російська Федерація до кордонів України загалом стягнула близько 130 тисяч військових, з врахуванням морського та авіаційного потенціалу. Як наголосив міністр, "станом на зараз не спостерігається жодних явищ чи дій військового характеру (з боку РФ - УНІАН), які б помітно відрізнялися від того, що відбувалося навесні минулого року, перед Великоднем".

"Єдина відмінність у військовому плані, за якою ми уважно стежимо - це ситуація у Білорусі", - сказав Резніков.

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