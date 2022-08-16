Сьогодні, 15 серпня, президент створив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції Криму.

Президент України Володимир Зеленський очікує розширення учасників "Кримської платформи" з деокупації українського півострова.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців, яке опубліковане у соціальній мережі Facebook.

"Провів нараду щодо підготовки "Кримської платформи". Очікую розширення географії, рівня та кількості учасників. Сьогодні ж створено Консультативну раду з питань деокупації Криму – щоб координувати всі заходи та проекти на цьому напрямку й забезпечувати діяльність "Кримської платформи", - повідомив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня 2021 року у Києві голови делегацій понад 40 країн і міжнародних організацій започаткували "Кримську платформу" з метою припинення російської окупації півострова мирними засобами.

Другий саміт "Кримської платформи" відбудеться у форматі онлайн 23 серпня. Україна готує план економічного відновлення Криму після його звільнення.

Сьогодні, 15 серпня, Зеленський створив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції Криму. Консультативна рада, зокрема, займатиметься підготовкою пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань, що стосуються деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

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