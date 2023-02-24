Глава держави зазначив, що в помилковому уявленні багатьох держав, навіть стратегічних партнерів, ця зброя потрібна, щоб "бити по Росії".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна далекобійна зброя не для ударів по Росії, а по ворогу на окупованих українських територіях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час прес-конференції "Лютий. Рік незламності". Зеленський зазначив, що не всі знають, зокрема, про ситуацію на Херсонщині, коли ворог втік на інший берег, а також перекинув свої війська на східний напрямок.

"І тому треба роз'яснювати, що далекобійна зброя - це захист цивільного населення", - зазначив Зеленський.

Відео дня

Він сказав, що в уявленні багатьох держав, навіть стратегічних партнерів, ця зброя потрібна, щоб "бити по Росії".

"Цей наратив розповсюджують різні інституції - не тільки в Росії, а в багатьох столицях світу. Я не знаю, для чого це робиться. Десь це інформаційна політика Росії, чергова хвиля дезінформації", - наголосив президент України.

За його словами, це також внутрішні побоювання, що Україні не можна надавати далекобійної зброї, бо "вона битиме по РФ".

Зеленський підкреслив, що ведеться потужна робота над тим, щоб люди зрозуміли, що Росія спеціально поставила на таку відстань свою зброю на українській тимчасово окупованій території, щоб вбивати цивільне населення.

"І нам треба вражати ці цілі, захищаючи наших людей, вражати їх цілі - зброю, яка знаходиться на нашій території. Ми захищаємо цивільне населення", - підкреслив Зеленський.

Зброя для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Ріші Сунак під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що Британія стане першою країною, яка надасть Україні далекобійну зброю. Він також наголосив, що для перемоги у війні Україна потребує більше артилерії, бронетехніки і систем протиповітряної оборони.

Раніше, 8 лютого, Сунак на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським сказав, що стосовно питання надання Україні далекобійних ракет великого радіуса дії обговорення ще тривають.

Наступного дня Зеленський під час візиту до Брюсселя повідомив, що вдалося наблизитись "саме до рішення щодо далекобійної зброї". А у відеозверненні 17 лютого глава держави заявив, що в світі вже знімається табу щодо постачання далекобійних ракет для України. Президент зазначив, що крах російської агресії можливий, якщо Україна отримає ту зброю, що необхідна для цього.

Вас також можуть зацікавити новини: