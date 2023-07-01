Зеленський розповів, що він детально обізнаний з тим, яка зброя є у кожної країни.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що допомоги, яку надають Україні партнери, наразі недостатньо, але він вдячний за те, що вони вже надали.

Про це він сказав в інтервю іспанському виданню El Mundo, коментуючи питання про те, що вже зробили партнери України для захисту життя українців та що ще вони можуть зробити.

Зокрема, Зеленський зазначив, що відповідаючи на питання про допомогу, він має "підтримувати певний баланс". Передусім він зазначив, що вже наданої допомоги недостатньо.

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"Коли я критикую наших партнерів, то це тому, що деякі процеси йдуть повільно. Якби ми сьогодні мали ту артилерію, яку ми запитували і яку мають наші партнери в потрібній кількості, процеси на полі бою йшли б набагато швидше. Якби ми отримали найсучасніші винищувачі, які ми замовили, росіяни не мали б панування в небі, і ми б змогли захистити своїх. Якби ми також мали додаткові протиповітряні системи, ми могли б захищати життя цивільних у наших містах, на додаток до нашої критичної інфраструктури", - сказав президент.

Також Зеленський розповів, що він детально обізнаний з тим, яка зброя є у кожної країни.

"Один з міністрів закордонних справ сказав мені, що я повинен бути їхнім міністром оборони, тому що я краще за їхнього міністра оборони знаю, яку зброю вони тримають у своїх арсеналах. під час зустрічей з партнерами", - пожартував Зеленський.

Він зазначив, що під час зустрічей з партнерами просить лише 5% від цих ресурсів. "Ми дуже конкретні у своїх запитах. Звичайно, я розумію, що ми не можемо просити, щоб нам дали все, але ми можемо просити ці відсотки", - зазначив український президент.

Разом з тим він наголосив, що Україна вдячна союзникам за вже надану допомогу.

"З іншого боку, мені нічого не залишається, як бути вдячним за те, що вони нам вже дали. Це допомагає нам виживати", - наголосив президент.

Допомога для України - останні новини

Країни ЄС з початку повномасштабного російського вторгнення надали Україні різноманітної допомоги на 72 млрд євро, з неї 15,3 мільярди становить військова допомога. При цьому найбільше найбільше допомоги Україна отримала від Німеччини.

30 червня повідомлялося, що Данія виділяє $190 мільйонів на нову оборонну допомогу Україні. У цей пакет допомоги увійдуть ракети протиповітряної оборони, а також кошти для спільних закупівель ЄС артилерійських боєприпасів.

Також Австралія у рамках нового пакета допомоги передасть Україні десятки БТР і бронеавтомобілів.

Водночас експерти і військові неодноразово заявляли, що без ефективної підтримки з повітря українські війська залишаються вразливими для противника. тому Україна наполягає на якнайшвидшій передачі літаків F-16.

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