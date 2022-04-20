Президент зазначив, що Пєсков, який заявив про це, сам із собою грає у футбол.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не передавала Україні проект документа про врегулювання.

Про це він повідомив на брифінгу за результатами зустрічі з президентом Євроради Шарлем Мішелем.

"Нічого про це не чув. Точно нічого не бачив. Впевнений, що нам нічого не передали. М'яч на нашому боці. Я в принципі непогано раніше грав у футбол, у мирний час. Там які ж правила: треба, щоб було дві команди і щоб був м'яч. Тут, мені здається, що він сам собою грає у футбол, пан Пєсков", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що з такими серйозними речами не граються.

"Дуже серйозно треба ставитися до цього. Тому ми обов'язково покажемо, як ми б'ємо по воротах, як тільки нам дадуть м'яча", - підкреслив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія передала Україні проект документа про врегулювання, але Київ не поспішає з реакцією.

Представник Кремля звинуватив українську сторону переговорів у тому, що вона постійно відходить від раніше узгоджених позицій, постійно їх змінює, що, за його словами, негативно позначається на ефективності переговорів.

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