Володимир Зеленський стверджує, що Україна точно навчить РФ принципу про невідворотність покарання / фото president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна навчить Росію принципу про "невідворотність покарання".

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Невідворотність покарання - це той принцип, якого Україна точно навчить російську державу. Але передусім маємо навчити її на полі бою того, що Україну не підкорити, що наші люди не здадуться, а наші діти не стануть власністю окупантів", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну, але не оголошували війну, а назвали свої дії "спецоперацією", в тому числі для "денацифікації" наших громадян. 

Спочатку ворог бомбив військові об'єкти, а потім атакував і цивільні. Лише в одному Маріуполі, за офіційними даними, загинули понад 20 тисяч осіб.

Низка країн світу вирішили допомогти Україні озброєнням й запровадили проти Росії нові санкції.

Захисники України давали гідну відсіч окупантам. Генштаб Збройних сил України повідомив, що станом на 5 червня на нашій Батьківщині знищили приблизно 31 тис. 150 ворогів.

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