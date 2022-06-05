Спершу треба навчити РФ на полі бою того, що Україну не підкорити, зазначив президент.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна навчить Росію принципу про "невідворотність покарання".

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Невідворотність покарання - це той принцип, якого Україна точно навчить російську державу. Але передусім маємо навчити її на полі бою того, що Україну не підкорити, що наші люди не здадуться, а наші діти не стануть власністю окупантів", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну, але не оголошували війну, а назвали свої дії "спецоперацією", в тому числі для "денацифікації" наших громадян.

Спочатку ворог бомбив військові об'єкти, а потім атакував і цивільні. Лише в одному Маріуполі, за офіційними даними, загинули понад 20 тисяч осіб.

Низка країн світу вирішили допомогти Україні озброєнням й запровадили проти Росії нові санкції.

Захисники України давали гідну відсіч окупантам. Генштаб Збройних сил України повідомив, що станом на 5 червня на нашій Батьківщині знищили приблизно 31 тис. 150 ворогів.

Вас також можуть зацікавити новини: