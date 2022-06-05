Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна навчить Росію принципу про "невідворотність покарання".
Про це глава держави повідомив у Telegram.
"Невідворотність покарання - це той принцип, якого Україна точно навчить російську державу. Але передусім маємо навчити її на полі бою того, що Україну не підкорити, що наші люди не здадуться, а наші діти не стануть власністю окупантів", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну, але не оголошували війну, а назвали свої дії "спецоперацією", в тому числі для "денацифікації" наших громадян.
Спочатку ворог бомбив військові об'єкти, а потім атакував і цивільні. Лише в одному Маріуполі, за офіційними даними, загинули понад 20 тисяч осіб.
Низка країн світу вирішили допомогти Україні озброєнням й запровадили проти Росії нові санкції.
Захисники України давали гідну відсіч окупантам. Генштаб Збройних сил України повідомив, що станом на 5 червня на нашій Батьківщині знищили приблизно 31 тис. 150 ворогів.
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