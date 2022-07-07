Президент Володимир Зеленський закликав громадян за можливості поширювати на окупованих територіях інформацію про успіхи Збройних сил України.
Про це Зеленський сказав у відеозверненні.
"Сьогодні широкому загалу стало відомо, що на півдні нашої країни, в окупованих районах, був закритий доступ до соціальних мереж, месенджерів і YouTube. Російські сили заблокували будь-яку можливість для людей знати правду про те, що відбувається, і про наш потенціал, який ми поступово збільшуємо", - зазначив він.
Президент підкреслив, що українські сили просуваються наразі на кількох тактичних напрямках, зокрема й на півдні – на Херсонщині та в Запорізькій області.
"Ми не віддамо нашу землю – уся суверенна територія України буде українською. Люди мають про це знати. Тому, якщо у вас є можливість говорити з людьми на півдні нашої держави – з Херсоном, Генічеськом, Бердянськом, Мелітополем та іншими містами й селами – поширюйте, будь-ласка, там правду. Використовуйте будь-яку можливість, щоб сказати людям в окупованих районах, що ми про них памʼятаємо і за них ми боремося", - наголосив Зеленський.
За його словами, Україна бореться за весь свій південь та за весь український Донбас.
"Там зараз найбільш жорстоке протистояння, біля Слов’янська й Бахмута. Боремося за Харківщину. Хай окупанти не думають, ніби їхній час на цій землі – довгий, а перевага їхньої артилерії – вічна", - додав глава держави.
Зеленський також розповів, що за допомогою західної артилерії українські військові завдають відчутних ударів по складах і важливих точках логістики окупантів.