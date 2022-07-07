Президент закликав українців за можливості поширювати на окупованих територіях інформацію про успіхи ЗСУ.

Президент Володимир Зеленський закликав громадян за можливості поширювати на окупованих територіях інформацію про успіхи Збройних сил України.

Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

"Сьогодні широкому загалу стало відомо, що на півдні нашої країни, в окупованих районах, був закритий доступ до соціальних мереж, месенджерів і YouTube. Російські сили заблокували будь-яку можливість для людей знати правду про те, що відбувається, і про наш потенціал, який ми поступово збільшуємо", - зазначив він.

Президент підкреслив, що українські сили просуваються наразі на кількох тактичних напрямках, зокрема й на півдні – на Херсонщині та в Запорізькій області.

"Ми не віддамо нашу землю – уся суверенна територія України буде українською. Люди мають про це знати. Тому, якщо у вас є можливість говорити з людьми на півдні нашої держави – з Херсоном, Генічеськом, Бердянськом, Мелітополем та іншими містами й селами – поширюйте, будь-ласка, там правду. Використовуйте будь-яку можливість, щоб сказати людям в окупованих районах, що ми про них памʼятаємо і за них ми боремося", - наголосив Зеленський.

За його словами, Україна бореться за весь свій південь та за весь український Донбас.

"Там зараз найбільш жорстоке протистояння, біля Слов’янська й Бахмута. Боремося за Харківщину. Хай окупанти не думають, ніби їхній час на цій землі – довгий, а перевага їхньої артилерії – вічна", - додав глава держави.

Зеленський також розповів, що за допомогою західної артилерії українські військові завдають відчутних ударів по складах і важливих точках логістики окупантів.