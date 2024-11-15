Зеленський заявив, що ця розмова тільки допоможе Путіну, зменшивши його ізоляцію.

Президент України Володимир Зеленський просив канцлера Німеччини Олафа Шольца не проводити розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Про це Reuters повідомило джерело в Офісі президента України.

За словами джерела, Шольц заздалегідь поінформував Зеленського про свої плани поговорити з Путіним.

"Канцлер сказав нашому президенту, що планує поговорити з Путіним. Президент сказав, що це тільки допоможе Путіну, зменшивши його ізоляцію. Путін не хоче справжнього миру, він хоче перерви", - сказало джерело.

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Співрозмовник видання зазначив, що розмова з Шольцем не принесе миру, оскільки дасть змогу Путіну змінити обстановку і продовжити війну.

"Путін просто повторить брехню, яку він говорив роками, створюючи видимість того, що він більше не ізольований", - сказав він.

Розмова Путіна і Шольца - що відомо

Сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц уперше за два роки провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним.

Під час розмови, яка тривала близько години, Шольц заявив Путіну, що Німеччина продовжить підтримувати Україну, стільки, скільки це необхідно. Він також закликав Росію вести переговори з Україною з метою встановлення справедливого і міцного миру.

Своєю чергою Путін заявив Шольцу, що "можливі домовленості щодо України повинні виходити з нових територіальних реалій".

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