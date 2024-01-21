Йдеться про мобілізацію ще 500 тисячі осіб. Про таку кількість згадували військові на Ставці Головнокомандувача, стверджував президент.

Український лідер Володимир Зеленський різко прокоментував потребу в мобілізації ще близько півмільйона чоловіків в армію. Президент акцентував, що життя людини - це пріоритет номер один, тому на цю мить він не бачить достатніх деталей, щоб відповість на це "так".

Про це Зеленський висловився в інтерв'ю телеканалу Channel 4 News, відзначаючи, що міркує відповідним чином не для того, щоб комусь сподобатися.

"Просто це не тільки життя, життя - це номер один. А друга історія - це відповідні дії та відповідні операції. І тому я сьогодні не побачив поки достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати, що півмільйона потрібно мобілізувати", - заявив він.

Також він знову зупинився на питанні фінансування мобілізації такої кількості людей. Тут потрібно правильно рахувати, адже забезпечення українських військових не покривається коштами партнерів, акцентував Зеленський

"Тому коли ми говоримо півмільйона, нам потрібно думати", - підсумував він.

Звідки з'явилася цифра в 500 тисяч українців

Вперше про те, що в армію України просять мобілізувати ще 450-500 тисяч українських чоловіків згадував сам Зеленський. Під час своєї підсумкової прес-конференції наприкінці 2023 року він стверджував, що таку цифру озвучили йому військові на ставці Головнокомандувача. "Їх погляд був на ставці, що вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч осіб. Це дуже серйозна цифра", - заявляв український лідер.

Пізніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вказав, що не подавав такі цифри, оскільки це не в компетенції військового командування. Він припустив, що такі ініціативи могли виходити з боку Міністерства оборони України.

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