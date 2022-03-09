Президент зазначив, що його сім'я його розуміє і підтримує це рішення.

Президент України Володимир Зеленський розповів, чому досі не виїхав з країни і як до цього рішення ставиться його сім'я.

В інтерв'ю Bild президент сказав, що його діти кажуть, що він повинен залишитися тут.

"Вони [сім'я] пишаються мною. Вони пишаються тим, що ми українці. Вони розуміють, що я міг уже втекти або бути в безпеці. Але вони мене розуміють і підтримують моє рішення. Тому що це рішення для нашої країни. Вони хочуть, щоб Київ залишався сильним", - пояснив Зеленський.

Він зазначив, що як люди, вони, звичайно, турбуються.

"Найгірше, що могло статися, вже сталося. У нас війна, Росія проти України. Стільки людей вже загинуло. Країна зруйнована. Що ще гірше може трапитися з людьми, які втратили своїх дітей? Але ми віримо в майбутнє. Ми не здамося, ми не продамо нашу землю", - підкреслив лідер України.

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