Він закликав "окремих депутатів" не спекулювати на цьому питанні.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що вантажі для оборони завозитимуться до України "настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики".

Про це йдеться у його відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі президента.

"Протягом дня урядовці опрацювати рішення для повного перезавантаження митниці. Вантажі для нашої оборони, для наших людей будуть завозитись в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики. Прибираємо абсолютно всю бюрократію, всі папірці, а також ПДВ, мито, всі митні платежі", - зазначив Зеленський.

Мета цього, пояснив він, аби людський фактор не заважав швидкості постачання товарів.

За словами президента, голова парламенту та профільні парламентські комітети працюють над тим, щоб новації були підтримані і депутатами.

"Це рішення, яке необхідне для оборони держави, для підтримання нормального життя у період воєнного стану", - підкреслив він.

Водночас Зеленський порадив "окремим депутатам" не спекулювати на цьому питанні.

"Це для нашої держави, а не для влади чи для опозиції. Ми всі повинні працювати у єдності на нашу Україну, на наших людей. Піаритись будемо після перемоги", - підсумував президент.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів ухвалив постанову про максимальне спрощення митних процедур в Україні.

Також він очікує, що Верховна Рада якнайшвидше звільнить від мита та ПДВ всі товари, які сьогодні їдуть до України.

"Ми ставимо мету створити найшвидшу митницю у світі. Жодних паперів на митниці. Без сплати ПДВ, мита та митних платежів одразу після прийняття та набрання чинності змін до Митного та Податкового кодексів. За декларативним принципом. Той, хто хоче залишатися на загальній системі, сплачує лише ПДВ, при цьому таке оформлення має займати не більше 15 хвилин. Ті, хто просто хоче вести товар в Україну без будь-якого митного оформлення, - завчасно заповнюйте ВМД-декларацію і проїжджайте. Вантажі їхатимуть через кордон без жодних перешкод", - сказав Шмигаль.