Глава держави наголосив, що без прогнозів чітко знає як буде діяти українська армія.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що не збирається прогнозувати, які рішення ухвалить президент Російської Федерації Володимир Путін і чого чекати від російської армії, яка у великій кількості стягнена до кордонів з України, а також на тимчасово окупованих Росією територіях в Криму і на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив на спільній прес-конференції з президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, які перебувають у нашій країні з робочим візитом.

Зокрема, у президента запитали про прогноз, як буде розвиватися ситуація і які кроки з боку РФ можна вважати найбільш імовірними.

"Я думаю це більш серйозні речі, ніж прогноз погоди. Тому прогнозувати, що може бути, і які кроки можуть бути від Російської Федерації, від сепаратистів, від особистих рішень президента Російської Федерації, - я не можу сказати. Але я без прогнозів чітко знаю, як буде діяти наша армія", - заявив Зеленський.

"Я перепрошую, ці чіткі кроки нашої армії щодо обороноздатності та захисту нашої держави буду знати тільки я і наша армія, і повірте, ми до всього готові", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 лютого, Рада національної безпеки та оборони через загрозу повномасштабного вторгнення Росії підтримала введення надзвичайного стану в Україні, тепер рішення за Верховною Радою.

Загроза повномасштабного нападу Росії

Біля кордонів України все ще перебуває майже 200 тисяч російських військових. Згідно з даними ЗМІ, їхня кількість протягом останніх тижнів тільки збільшилась, всупереч заявам МО РФ про нібито відведення сил до місць постійної дислокації.

Крім того, останніми тижнями помітно загострилась ситуація на Донбасі. Провокації з боку найманців Кремля почастішали після заяви Путіна про визнання "ЛДНР".

РФ вже офіційно погодила використання регулярної армії за кордоном, тобто неприховане перекидання військ РФ в ОРДЛО.

22 лютого Путін уточнив, що визнає "ЛДНР" у межах Донецької і Луганської областей, що може бути сигналом готовності росіян до силового захоплення підконтрольних Україні територій.

Своєю чергою, американський лідер Джо Байден, коментуючи останні новини довкола російсько-української кризи, зазначив, що Вашингтон досі вірить у повномасштабну атаку РФ проти України.

Президент США зауважив, що "російські сили зберігають сили у Білорусі для атаки на Україну з півночі, включаючи воєнну авіацію і наступальні ракетні системи".

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