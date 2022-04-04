Zello став для окупанта одним з каналів отримання розвідувальної інформації.

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України закликало українців уникати користування додатком Zello, що створений російськими програмістами.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Управління.

Зазначається, що додаток Zello, або так зване соціальне радіо, набуло широкого поширення через можливість одночасної передачі голосових повідомлень великій кількості людей. Українські активісти тисячами завантажували Zello для координації своїх дій під час Революції Гідності. Після перемоги Майдану популярність інтернет-рації перейшла з Києва на український схід.

"Донедавна українці вважали Zello досить безпечним. Разом з тим, спецслужбами нашої країни отримано незаперечні докази того, що російським окупантам вдалось отримати та накопичити значні обсяги актуальною технічної інформації про користувачів додатку, що дозволило їм ідентифікувати користувачів зазначеного сервісу. Завдяки такій ідентифікації додаток Zello став один з каналів отримання розвідувальної інформації російськими спецслужбами", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з зазначеним у ЗСУ просять уникати від користування Zello, щоб убезпечити себе.

"Пам'ятайте: Zello підконтрольне ворогу та використовується ним для пошуку і боротьби з українськими патріотами", - наголошується у повідомленні.

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