Заступниця міністра оборони нагадала, що резолюція Генасамблеї ООН від 1974 року визначає агресію як використання збройної сили державою проти суверенітету, територіальної цілісності або політичної незалежності іншої держави.

Згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН про агресію від 1974 року війна визначається не оголошенням, а самим фактом. Тому все, що Володимир Путін може оголосити 9 травня, вже не має значення, по факту війна вже йде.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Анна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону.

За її словами, основне, що 9 травня Путіну потрібно показати, чому він вторгся в Україну повномасштабно, тому що меншою мірою він це зробив ще в 2014 році. Зараз буде потрібно пояснювати російським громадянам, заради чого були всі руйнування, та заради чого були принесені в жертву 20 тис. життів російських солдатів.

"Зрозуміло, що якесь пояснення та мотивації буде знайдено. Що це буде, вже немає різниці. Всі дії та все, що Путін скаже, вже за великим рахунком не має значення, тому що по факту війна вже йде. По суті, багато дій дуже непередбачувані, але щоб там не відбувалося, воно вже кардинально не змінить ситуацію", - зазначила Маляр.

Відповідаючи на запитання, як може змінитися тактика Росії, якщо Путін 9 травня оголосить війну Україні, заступниця міністра пояснила, що згідно з резолюцією ООН про агресію від 1974 року, не має значення оголошували чи не оголошували війну. Це визначається міжнародним правом по факту.

"Якщо є факт вторгнення іноземних військ на територію держави, якщо є факт тимчасової окупації, то це вже факт. Це як схід сонця. Для того, щоб зрозуміти, що це схід сонця, не треба щоб хтось це визнав. Так само і з війною. Тому тут не має значення, чи оголосить він (Путін - УНІАН), чи не оголосить. Чи визнає, чи не визнає", - сказала Маляр.

Коментуючи питання, чи можна вважати відмовою від проведення мобілізації, заяву прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, який спростував, що Росія буде оголошувати загальну мобілізацію, Маляр зауважила, що російське керівництво вирізняється своєю непослідовністю.

"Це може говорити про те, що мобілізація - надто не популярний крок в російському суспільстві. Тому саме таке рішення або принаймні, так говорять. Адже мобілізацію можна і приховану проводити", - додала заступниця міністра оборони України.

Довідка УНІАН. Резолюція Генасамблеї ООН від 1974 року визначає агресію як використання збройної сили державою проти суверенітету, територіальної цілісності або політичної незалежності іншої держави.

Вас також можуть зацікавити новини: