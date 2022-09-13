Військові об'єкти в Бєлгороді є легітимною метою для нашої артилерії.

Україна повинна узгодити рішення про удари по військових об'єктах на території російського Бєлгорода з іноземними партнерами.

Про це військовий експерт Олег Жданов заявив в ефірі телемарафону FREEДОМ.

"З точки зору військової ми готові, з точки зору міжнародного права це є легітимною метою для нашої артилерії, з точки зору політики треба прийняти рішення. ... Я так розумію, це рішення має прийматися в консолідації з нашими партнерами. Якщо буде досягнута домовленість, то це легітимні цілі, щоб відігнати якомога далі від кордону, створити вогневу буферну зону, щоб не повторювалася історія, яка сьогодні повторюється день у день в Сумській і Чернігівській області", – сказав Жданов.

Експерт зазначив, що сьогодні Харків захищений тільки від ствольної артилерії росіян.

"Єдине, що сьогодні отримав Харків, це з трьох компонентів випала ствольна артилерія. Вона тепер точно не дістає до Харкова. Реактивна артилерія, системи "Смерч" і ракетні війська як до Харкова діставали, так і дістають з російської території", – додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр оборони Олексій Резніков нагадав, що в України є домовленості з США, що ми не будемо використовувати зброю, надану нам США і партнерами, по території Російської Федерації.

Він також пояснював, що таких обмежень немає щодо окупованих територій України.

Передача далекобійного озброєння стала предметом недавніх дискусій на Заході. Преса писала про побоювання США і їх союзників того, що в разі передачі таких РСЗВ Києву українські сили відкриють вогонь по території Росії. Наприклад, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що Берлін не постачатиме Україні озброєння, з якого ЗСУ зможуть завдавати ударів по території Російської Федерації.

Президент України Володимир Зеленський акцентував, що Україна не зацікавлена в обстрілах житлових кварталів в Росії.

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