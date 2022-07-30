Накопичення військ і резервів уздовж кордону зараз не спостерігається, сказав експерт.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чи існує ймовірність повторного наступу російських окупаційних військ на Чернігів з боку Білорусі.

Про це він розповів на своєму YouTube-каналі.

За його даними, зараз уздовж кордону з Чернігівською та Сумською областю знаходиться близько семи батальйонно-тактичних груп.

"По всій протяжності кордону по дві батальйонні групи на 100-150 кілометрів. Тобто, там немає угруповання військ. За ними стоїть артилерія, яка завдає по нас ударів. Така побудова військ на цій території. Накопичення військ і резервів там не спостерігається. У Білорусі накопичення резервів російських військ на сьогоднішній день наша розвідка не дає", - повідомив Жданов.

Водночас в Білорусь прибули підрозділи протиповітряної оборони C-300 і C-400.

"C-300 застосовує ракети, до речі, і по Чернігівській області, в тому числі, і по Сумській області вони вже починають ракетами C-300 потихеньку стріляти. Мабуть, "Іскандерів" не вистачає", - зазначив експерт.

Уздовж кордону розтягнута бригада "Іскандер", а також знаходиться до шести батальйонно-тактичних груп армії РБ для нібито захисту від України.

"Ось практично все угруповання, яке розтягнуте на 1000 кілометрів кордону з Білоруссю і ще плюс 300-400 кілометрів кордону з РФ на всьому цьому напрямку", - розповів Жданов.

Раніше в Головному управлінні розвідки повідомили, що Росія формує поблизу України ще одну ударне угруповання.

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