Кадирова не можна просто так відправити у відставку, вважає Жданов.

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував звернення Рамзана Кадирова, в якому він натякнув на відставку.

Полковник ЗСУ виступив у ефірі FREEДОМ.

"Річ у тім, що Кадирова не можна просто так відправити у відставку. У нього виборна посада. Це має бути голосування, спеціальна процедура. Законодавчий орган у Чечні може зняти з нього повноваження. Тому його заяви - це більше жарт. Але в кожному жарті є лише доля жарту. Я так розумію Кадиров шукає шляхи відступу: або примкнути поближче до Кремля і там знайти прихисток, захист або взагалі поїхати за межі Росії", - сказав Жданов.

Експерт вважає, що є прямий зв'язок між провалом Росії у війні та словами Кадирова про відставку.

"Він недурна людина. Він же ж воював проти російської армії. Тому він знає стан, можливості армії РФ, адже сам був польовим командиром", - додав полковник ЗСУ.

Жданов на питання, чи може Кадиров очолити Росгвардію, відповів, що лише гіпотетично, тому що не відомо, який авторитет в Рамзана всередині самої Росії.

"Він у них страшилка. Росіяни бояться кадирівців, у них тремтять колінка. З нього зробили страшний мем, яким лякають всю Російську Федерацію", - зазначив Жданов.

Раніше публіцист та політолог Андрій Піонтковський заявив, що Кадиров почав "свою гру".

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