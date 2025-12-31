Жорін назвав найскладніший виклик для військових на фронті у 2025 році

Він зауважив, що поки ефективних рішень щодо протидії цьому виклику немає.

У 2025 році досить суттєво змінилася ситуація на полі бою. Найскладнішим викликом була масштабна поява у росіян дронів на оптоволокні.

Про це сказав підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін. "Поки однозначно ефективних рішень щодо протидії таким дронам немає", - зауважив він.

Також Жорін зауважив, що кардинально змінилась тактика противника.

"Мова йде про інфільтрацію ворожих груп, які проникають в тил, навіть не вступаючи в контакт з передньою лінією наших сил. Далі ворог накопичується, прорізає логістику, руйнує систему оборони. В комплексі з величезною кількістю дронів це створює дуже складну ситуацію для української армії", - деталізував він.

Жорін прогнозує, що наступний рік очевидно, буде не легшим.

"Нам доведеться адаптуватись до постійних змін і вдосконалюватись, інакше ми не матимемо жодних шансів. А якщо буде перемирʼя (на яке я б не сподівався) - працювати треба буде ще більше", - висловив думку військовий.

Війна в Україні: новини

В Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження підрозділами Сил оборони України Туапсинського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї РФ.

Зокрема, зафіксовано влучання ударних БпЛА по території заводу з подальшою пожежею. Пошкоджено установку первинної переробки нафти та комплексні установки глибинної переробки нафтопродуктів.

Також сьогодні проєкт Deepstate повідомив, що росіяни окупували ще один населений пункт на Сумщині. В проєкті зазначають, що задача взяти Покровськ та Мирноград до Нового року для ворога провалена.

