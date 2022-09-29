Наприклад, в Запорізькій області при "владі" немає жодного українця, там управління проводять росіяни.

Після початку війни Росії проти України в органи влади так званих "Д\ЛНР", а також в тимчасово окупованих Херсонській, Запорізькій та Харківській областяхй було призначено 36 осіб.

Про це повідомляє видання Проект, яке проаналізувало, хто управляє "Д\ЛНР" і окупованими територіями України.

За даними видання, з цих 36 осіб тільки троє були громадянами України, решта (майже 92%) - росіянами.

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Загалом видання проаналізувало біографії 112 осіб, призначених Росією на різні посади в окупованих Кремлем областях України.

Серед "міністрів" "ЛНР" росіян 20% (п'ять осіб з 24), В "ДНР" - 40% (11 осіб з 25). У Херсонській області на громадян Росії припадає 75% створеного після окупації уряду (п'ять міністрів з семи), у Запорізькій області - 100% (там призначили всього п'ять міністрів, і всі вони з РФ). У Харківській області встигли призначити тільки главу уряду (теж росіянина), поки ВСУ не звільнили регіон.

Середній вік російських призначенців, які виїхали на окуповані РФ українські території, становить 42 роки. Більшість з них раніше працювали на середніх посадах у федеральних міністерствах або регіональних урядах. Третина пройшли через "Школу губернаторів" або конкурс "Лідери Росії". Це програми кадрового резерву, які придумав або курує перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.

Крім того, на захоплених територіях були створені військові комендатури. Як пише "Проект", їх основна робота - репресії щодо незгодних. Військові комендатури, імовірно, очолили вихідці з силових структур Росії або самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". Імена більшості комендантів не афішуються, їх знають тільки за позивними.

У цивільних питаннях з військовими комендантами співпрацюють мери міст і голови районів. "Проект" зібрав відомості про 49 осіб на цих посадах. З них лише п'ять очолювали міста або райони до початку війни РФ проти України і погодилися співпрацювати з Кремлем. Всі вони вихідці з проросійських партій колишнього президента України Віктора Януковича і кума Путіна Віктора Медведчука.

Іншою опорою комендантів стали військово-цивільні адміністрації (ВЦА) - тимчасові органи влади, створені в окупованих після початку війни регіонах. У Херсонській ВЦА працюють 13 осіб, чиї прізвища публічно відомі; з них троє росіян. Серед відомих членів Запорізької ВЦА чотири громадянина України і два громадянина РФ. У Харківській ВЦА було два відомих співробітники, з них один з України і один з Росії.

Крім цього, 12 осіб з 112, які отримали посади в окупованих Кремлем регіонах України, раніше мали проблеми з законом.

Російські колаборанти в Україні

Служба безпеки України повідомила про підозри ще 16 організаторам російського псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Так, на Донеччині підозру від СБУ отримали "глава ДНР" Денис Пушилін, "голова Народної ради ДНР" Володимир Бідевка і "секретар ЦВК ДНР" Радомська Олена.

На тимчасово окупованій частині Запорізької області підозру від СБУ отримали "голова" військово-цивільної адміністрації Запорізької області Євген Балицький, "виконуюча обов'язки мера" Мелітополя Галина Данильченко, "голова" військово-цивільної адміністрації Бердянська" Олександр Сауленко і "голова Центральної виборчої комісії" Запорізької області Галина Катющенко.

Також підозри отримали "голова військово-цивільної адміністрації" Мелітопольського району" Андрій Сігута і "голова Якимівської громади Мелітопольського району" Максим Зубарєв. Всього в цей список потрапили 16 колаборантів.

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