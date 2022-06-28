З 1989 року завод не випускає військових машин, тільки авто для цивільних.

Російським ударом заводу "Кредмаш" з виробництва дорожньої техніки у Кременчуці знешкоджено теплицю з огірками.

Про це пише Російська служба ВВС.

У цьому контексті журналісти згадують вечірню заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова, який стверджував, що метою ракетного удару по Кременчуку був нібито облаштований ЗСУ ангар із західним озброєнням на вказаному заводі.

Факт ракетного удару по заповненому покупцями торговому центру підтверджується численними фотографіями, відеозаписами й повідомленнями кореспондентів міжнародних ЗМІ, а наслідки удару по заводу, що виробляє техніку для дорожніх робіт, кореспондент BBC News Україна змогла оглянути самостійно.

За словами технічного директора заводу Олександра Довбні, в результаті ракетного удару один корпус заводу зруйнований, в інших корпусах вибиті вікна.

Вибухом ракети знищено теплиці, де робітники вирощували огірки.

Ракетний удар по ТЦ в Кременчуці - що відомо

27 червня в результаті ракетного обстрілу збройними силами РФ М. Кременчук Полтавській області повністю зруйнований Торговий центр. Повідомлялося про 18 загиблих, десятки постраждалих.

Рятувальники досі працюють на місці події. Ще одна ракета влучила до міського стадіону.

За даними командування Повітряних сил, ракети Росія випустила з далеких бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області.

Президент України Володимир Зеленський назвав це одним з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи.

Пізніше з'ясувалося, що торговий центр не закрився під час повітряної тривоги. Для розглядів в місто приїхала Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.

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