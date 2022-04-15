Олександр Мусієнко вважає, що менше ударів по Україні не стане.

Українські військові завдали істотної поразки Російській Федерації в морі, серйозно пошкодивши крейсер "Москва". Чорноморський флот залишився без протиповітряної оборони.

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у коментарі ТСН.

"Ми завдали істотної поразки Росії в морі тим, що вивели з ладу крейсер "Москва", тому що Чорноморський флот залишається без протиповітряної оборони, без прикриття, без захисту з повітря. Це серйозно обмежує їх наступні кроки, які могли б бути далі", - зазначив експерт.

За його словами, тепер висадку десанту в Одеській області "можна забути".

"Я думаю, що про такі авантюри, як висадка десанту десь в Одеській області, можна вже забути, тому що все менше кораблів вогневого прикриття. Крім того, вони будуть остерігатися підходити на відстань дії ракет. Також, якщо оприлюднена інформація підтвердиться, то стало менше "калібрів", приблизно на 16. Це дуже важливо, тому що як мінімум на 16 ракет і потенційних цілей в Україні стало менше", - пояснив Мусієнко.

При цьому він сумнівається, що ударів по Україні менше.

"У них є ще потенціал, щоб обстрілювати Україну з Чорного моря, але ми його істотно скоротили", - підсумував експерт.

Знищення крейсера "Москва" - що відомо

Українські військові повідомили, що крейсер "Москва" підбили двома ракетами "Нептун" в Чорному морі недалеко від Одеси. В результаті попадання на судні сталася пожежа.

Міноборони РФ спочатку заперечувало знищення корабля, але пізніше визнавало завдану шкоду.

У свою чергу Пентагон підтвердив щонайменше один вибух на крейсері. За даними США, пошкоджений корабель рухався в бік Севастополя на ремонт.

Пізніше Росія офіційно визнала втрату крейсера. У Міноборони РФ заявили, що він затонув під час буксирування в Чорному морі.

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