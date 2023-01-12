На війні в Україні ліквідовано ще одного російського мобіка - танкіста з Нижегородської області Олексія Чепка, який у мирному житті підробляв тренером з хокею в місцевій спортивній школі.
Чепка мобілізували восени 2022 року. Раніше він служив у танкових військах, мобілізували росіянина за посадою, пише OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.
Судячи з соцмереж окупанта, він вів активний спосіб життя, брав участь у багатьох турнірах. Також Чепко згадував свою мертву матір і показував фото, ймовірно, своєї родини.
Перед смертю Чепко наслідив - закликав знищувати українців, вистежуючи їх у соцмережах, а ще критикував міністра оборони РФ Сергія Шойгу за м'якосердя щодо України.
"Я справді не розумію, чому ми не пускаємо "Калібри" і "Кинджали" у будинки, де живуть х*ляцькі телеграмники на кшталт "Лачен пише", "Гончаренко", "Стерненко"? ... Хоча чого можна очікувати від нашого куколдського МО? Ми вже майже рік чекаємо запусків по центрах прийняття рішень", - заявляв Чепко.
Втрати Росії в Україні - актуальні дані
Напередодні бійці 28-ї ОМБр імені Лицарів зимового походу ліквідували нахабного окупанта, який висунувся на позиції українського снайпера з лопатою.
З’явилися шокуючі кадри укритого тілами російських солдатів поля під Бахмутом, де російське командування за усяку ціну намагається прорвати оборону ЗСУ.
Тим часом у Кемеровську область прибув ще один потяг з тілами мертвих окупантів.
Також стало відомо про ліквідацію в Україні окупанта, що засвітився на відео штурму "Азовсталі" в Маріуполя. Загарбника поховали майже через місяць після своєї загибелі у Херсонській області.
Ліквідовано у боях й мобіка з загону "Барс", якого ще за життя пропагандисти охрестили ледь не "термінатором". А в Запорізькій області був знищений син топ-кадирівця Джамбулат Заураєв.
Крім того, з'явилося фото новорічного застілля самарських мобіків у ПТУ Макіївки, куди пізніше влупив HIMARS.
Російські терористи продовжують атакувати Соледар, не рахуючись зі своїми втратами. Нещодавно в мережу злили відео одного з провальних штурмів "вагнерівцями" міста, в результаті - всіх окупантів ліквідовано.