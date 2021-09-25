Спільні стратегічні навчання РФ і Білорусі "Захід-2021" проводилися з 10 по 16 вересня.

Українські військові не фіксують масового повернення батальйонно-тактичних груп російської армії у місця постійної дислокації, попри завершення російсько-білоруських навчань "Захід-2021".

Про це головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив в інтерв'ю для Радіо Свобода.

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"Попри те, що 16 вересня офіційно по телевізору показували, пройшло урочисте закриття (навчань "Захід-2021" - УНІАН), на сьогодні ми не фіксуємо масового повернення в пункти постійної дислокації тих батальйонно-тактичних груп, які вийшли на підсилення. А їх було аж 19 на сьогодні, які з’явилися додатково насамперед під час проведення цих навчань і на території Республіки Білорусь, і на території Російської Федерації", – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, спільні стратегічні навчання РФ і Білорусі "Захід-2021" проводилися з 10 по 16 вересня.

За офіційними даними, у навчаннях брали участь близько 200 тис. військовослужбовців, понад 80 літаків і вертольотів, до 760 одиниць бойової техніки, зокрема, понад 290 танків, понад 240 гармат, реактивних систем залпового вогню і мінометів, а також до 15 кораблів.

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Автор: Богдан Слуцький