Відповідний ролик виклав командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

У Повітряних силах ЗСУ показали, як в ніч на 18 вересня армія України стримувала ракетну атаку РФ.

Гаряче відео роботи наших захисників опублікував командувач Повітряних Сил Микола Олещук. В кадрі показано, як наші системи ППО відпрацювали по 2 повітряним цілям.

"Дякую захисникам неба за успішну бойову роботу 18 вересня! Третя теж була!", - зазначив Олещук в Telegram.

ЗСУ уточнили, скільки ракет використала армія РФ 18 вересня

Нагадаємо, зранку 18 вересня ЗСУ уточнили, що цієї ночі окупанти атакували наші територіями ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. За ніч було знищено 17 крилатих ракет. Також окупанти перед пусками боєголовок запустили дрони "Shahed-136/131" з 2 напрямків - з території Криму, а також з Приморсько-Ахтарського району (Краснодарський край). Повітряні сили України знищили 18 БПЛА. Загалом в українському небі в ніч на 18 вересня було збито понад 40 цілей.

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