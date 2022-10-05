ППО знищила 7 ворожих БПЛА, шість з яких - іранського виробництва.

Протягом доби Збройні сили України завдали ударів по 19 районах зосередження сил окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

"Авіація Сил оборони протягом доби завдала понад 10 ударів. Підтверджено ураження 9 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох зенітних ракетних комплексів противника", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, ракетні війська і артилерія за поточну добу знищили два пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 10 інших важливих об’єктів ворога.

"Підрозділи протиповітряної оборони збили 7 ворожих БпЛА. Шість із них - іранського виробництва", - додали в Генштабі.

Війна в Україні: головні новини

Продовжується контрнаступ ЗСУ на сході й півдні України. За даними Інституту вивчення війни, українські військові досягають значних успіхів у Херсонській області, при цьому продовжуючи просування в Харківській і Луганській областях.

4 жовтня українські військові підтвердили звільнення від окупантів 8 населених пунктів Херсонщини: Любимівки, Хрещенівки, Золотої Балки, Біляївки, Українки, Великої та Малої Олександрівки, Давидового Броду.

Водночас росіяни не припиняють спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Новомихайлівка.

Протягом поточної доби окупанти завдали три ракетні та два авіаційні удари, здійснили понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували вже 61 тисячу окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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