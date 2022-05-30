80-та окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ знищила взвод 104-го десантно-штурмового полку з Псковської області РФ.
Про йдеться у повідомленні бригади у Facebook та опубліковано відповідні фото "розгрому".
"Було успішно знищено біля двадцяти російських окупантів разом з бронетехнікою, які просувалися вперед", – повідомив командир артилерійського підрозділу 80-ї бригади ДШВ.
Слід зазначити, що ця російська військова частина ще з 2014 року неодноразово протистояла саме львівським десантникам й зазнавала значних втрат від захисників України.
Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що у Чорнобаївці Херсонської області було знищено склад боеприпасів росіян. Там детонувало понад годину.