На одному з напрямків знищено взвод 104-го десантно-штурмовий полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітрянодесантних військ ЗС РФ.

80-та окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ знищила взвод 104-го десантно-штурмового полку з Псковської області РФ.

Про йдеться у повідомленні бригади у Facebook та опубліковано відповідні фото "розгрому".

"Було успішно знищено біля двадцяти російських окупантів разом з бронетехнікою, які просувалися вперед", – повідомив командир артилерійського підрозділу 80-ї бригади ДШВ.

Слід зазначити, що ця російська військова частина ще з 2014 року неодноразово протистояла саме львівським десантникам й зазнавала значних втрат від захисників України.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що у Чорнобаївці Херсонської області було знищено склад боеприпасів росіян. Там детонувало понад годину.

Вас також можуть зацікавити новини: