Воїни українських ракетних військ і артилерії, серед іншого, уразили пункт управління та понад 12 районів зосередження живої сили окупантів.

За добу українські захисники завдали сім ударів по районах зосередження противника.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Авіація Сил оборони протягом доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління, понад 12 районів зосередження живої сили та ОВТ і засіб протиповітряної оборони окупантів", - йдеться у повідомленні.

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Деокупація України - найважливіші новини

Начальник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім заявив, що всю Миколаївську область звільнено. Під окупацією залишалась Кінбурнська коса - піщана коса в північно-західній частині Кінбурнського півострова між Дніпровсько-Бузьким лиманом і Чорним морем.

10 листопада стало відомо, що українські воїни взяли під контроль Снігурівку. Нардеп Роман Костенко зазначав, що це останнє місто, яке знаходилося під контролем супротивника у Миколаївській області.

11 числа українські спецпідрозділи зайшли в Херсон, який супротивники змогли захопити в перші дні повномасштабного вторгнення.

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