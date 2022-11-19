За добу українські захисники завдали сім ударів по районах зосередження противника.
Про це на сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Авіація Сил оборони протягом доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління, понад 12 районів зосередження живої сили та ОВТ і засіб протиповітряної оборони окупантів", - йдеться у повідомленні.
Деокупація України - найважливіші новини
Начальник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім заявив, що всю Миколаївську область звільнено. Під окупацією залишалась Кінбурнська коса - піщана коса в північно-західній частині Кінбурнського півострова між Дніпровсько-Бузьким лиманом і Чорним морем.
10 листопада стало відомо, що українські воїни взяли під контроль Снігурівку. Нардеп Роман Костенко зазначав, що це останнє місто, яке знаходилося під контролем супротивника у Миколаївській області.
11 числа українські спецпідрозділи зайшли в Херсон, який супротивники змогли захопити в перші дні повномасштабного вторгнення.