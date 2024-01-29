Попри те, що головну машину колони було вщент знищено, інші машини продовжили рух, але на них чекала така ж доля.

Українські воїни провели вдалу засідку на колону російської бронетехніки. Ця техніка чітко демонструє, як українці тримають оборону.

Засідка під Синьківкою

Як йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, український підрозділ чекав, коли колона російської бронетехніки вийде з лісу на північному сході України. Чотири російські танки та БМП йшли вузькою стежкою крізь мінне поле повз обвуглені залишки іншої російської техніки. Ця колона йшла до села Синьківка, але не у плани окупантів втрутилися ЗСУ.

Росіяни потрапили у засідку. Ударили випустили протитанкову ракету. Вона врізалася в головну машину. Решта колони все одно продовжувала наступати. Потім росіяни вирішили повернутися назад, але було вже пізно. Український безпілотник скинув вибухівку на задню машину, заблокувавши вихід двох вцілілих одиниць техніки. Піхота вискочила з танків та побігла у посадку. Дві вцілілі російські броні підірвалися на мінах, намагаючись відійти. Навколо них сипалися касетні боєприпаси.

Добре поставлена оборона, як ця, завдає великих втрат російським військам, які прагнуть прорватися. За словами командира підрозділу, воїни 2-го батальйону 30-ї механізованої бригади ЗСУ цілий день планували цю засідку.

"Ми були готові", - сказав командир, який спостерігав за боєм на екрані в сусідньому бункері.

Його батальйон відбиває щоденні атаки, подібні цій. Поки що окупанти не мають успіху у спробах окупувати Синьківку, адже це село стоїть на шляху до Куп'янська.

Мізерні досягнення демонструють, як важко прорватися через лінію фронту, яка майже не рухалася за останній рік. Українські війська здебільшого тримають оборону, попри те, що їхній ворог має перевагу в артилерії.

"Після зриву контрнаступу Києва Росія намагається подолати багато тих самих перешкод, які завадили українським силам відбити значні позиції. Щільні мінні поля направляють війська ворога в приціл ЗСУ. Розвідувальні безпілотники зробили спроби прорвати лінію ворога майже неможливими. На полі бою, де все видно, ЗСУ можуть застати ворога зненацька, а танки та інша бронетехніка стають легкою мішенню. Це означає, що 2024 рік виглядає як рік, у якому будь-який прогрес буде повільним і дорогим, оскільки обидві сторони прагнуть відновити свої сили за допомогою додаткової живої сили та нового озброєння", - пише видання.

"На цьому етапі війни жодна зі сторін не змогла створити вирішальну вогневу перевагу", - сказав Франц-Штефан Гаді, незалежний військовий аналітик, який побував на передовій в Україні.

Міністерство оборони Росії не відповіло на прохання прокоментувати бій під Синьківкою, але російські військові блогери, близькі до військових, розкритикували штурми навколо села, заявивши, що командування окупантів продемонструвало погану тактику.

Україна в обороні: чого чекати у 2024 році

Одна з головних проблем для України полягає в тому, що в той час як Росія нарощує свою військову економіку, Конгрес блокує новий пакет військової та фінансової підтримки для України.

Минулий рік став невтішним на полі бою для України. Сили Києва повернули собі лише кілька сіл під час контрнаступу влітку, втративши тисячі військових, навчених і оснащених Заходом. Київ сподівався, що зможе витіснити російські війська з однієї п’ятої території України, яку вони окупували.

У той же час Росія розширила свій контроль над українською територією минулого року не більш ніж на 0,15%, згідно з підрахунками Еміля Кастехельмі, аналітика розвідки з відкритих джерел Black Bird Group. За словами аналітиків, незначні успіхи Росії відображають низьку якість сил, які є в її розпорядженні, а також відсутність належної підготовки та брак певних типів обладнання, наприклад артилерійських гармат.

Кастехельмі, який вивчав кадри бою під Синьківкою, сказав, що це "дуже яскравий приклад майже повного тактичного провалу".

Виснажити, якщо не вдається прорватись

Не маючи змоги прорвати українську оборону, Росія намагається її виснажити. Главком ЗСУ Валерій Залужний порівняв статичні, виснажливі бої з Першою світовою війною, попереджаючи, що це піде на користь Росії. З часом Москва зможе відновити свою військову міць, залишившись значною загрозою для України.

Москва забезпечила постачання ракет з Ірану та Північної Кореї, одночасно нарощуючи внутрішнє промислове виробництво. Наразі Росія має перевагу у дронам-камікадзе та засобах радіоелектронної боротьби.

Військово-промисловий потенціал України далекий від задоволення власних потреб. І після майже двох років опору російському вторгненню їй хронічно не вистачає піхоти, яка несе основний тягар втрат. Наймотивованіші бійці України рано пішли добровольцями. Особовий склад виснажений. Росія має набагато більше населення, щоб компенсувати власні великі втрати.

Деякі аналітики кажуть, що Росія зрештою зможе проломити українську оборону на східному Донбасі, якщо не буде більшої підтримки Києва з боку Заходу.

"За умови домінування артилерії протягом решти року росіяни могли б захопити решту Донбасу. Напевно, за сучасних тенденцій українці не змогли б цьому запобігти", - сказав Майкл Кларк, колишній генеральний директор Королівського інституту об’єднаних служб, лондонського наукового центру оборони.

Коли закінчиться війна - прогнози і думки

Напередодні CNN написало, що війна в Україні триватиме мінімум два роки навіть, якщо США повністю зупинять підтримку Києва після перемоги Дональда Трампа на виборах президента.

Натомість заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоан вважає, що війна між Росією та Україною ймовірно, не закінчиться навіть у 2025 році.

Видання The Telegraph вказало, що Росія готова воювати ще кілька років, оскільки президент РФ Володимир Путін вважає, що економічна мобілізація переломить хід війни в Україні.

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