Апаратура, яка потрапила до ЗСУ / https://t.me/Bratchuk_Sergey
Спікер Оперативного штабу обласної Військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі повідомив, що на київському напрямку ЗСУ захопили пристрій документування М-211.
Апаратура була захоплена разом з ключовими документами, що дозволяють розшифрувати інформацію ворога.
Апаратура, яка потрапила до ЗСУ / https://t.me/Bratchuk_Sergey
Апаратура, яка потрапила до ЗСУ / https://t.me/Bratchuk_Sergey
Нагадаємо, раніше в СБУ потрапив секретний GPS-навігатор окупантів, тепер відомі їхні плани.