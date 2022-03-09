Ця апаратура може розшифрувати інформацію ворога.

Спікер Оперативного штабу обласної Військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі повідомив, що на київському напрямку ЗСУ захопили пристрій документування М-211.

Апаратура була захоплена разом з ключовими документами, що дозволяють розшифрувати інформацію ворога.

Нагадаємо, раніше в СБУ потрапив секретний GPS-навігатор окупантів, тепер відомі їхні плани.

Вас також можуть зацікавити новини: