Окупанти тричі повідомляли, що взяли місто, однак це не так.

ЗСУ зберігають контроль над містом Рубіжне Луганської області.

Про це повідомив волонтер Роман Донік.

"Тричі окупанти відзвітували про "асвабаждение". Тричі збрехали. Місто тримається. Місто під контролем України. Скелет оборони підрозділу 4-ї бригади оперативного призначення НГУ. Це не секрет, є офіційне повідомлення і заява від бригади", - повідомив Донік.

Він також розповів, що за даними перехоплень і полонених, втрати ворога під Рубіжним, як мінімум, батальйон в живій силі. Техніку вже ніхто не рахує. Штурми йдуть щодня. "З 5 ранку до темряви. Штурмують три батальйони двох бригад разом зі зведеною артилерійською групою за підтримки авіації", - повідомив волонтер.

Донік також зазначив, що "кадирівці приїхали пописали там відосики, але не полізли. Зассали. Штурмують росіяни і найманці з "еленер".

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