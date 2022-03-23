ЗСУ зберігають контроль над містом Рубіжне Луганської області.
Про це повідомив волонтер Роман Донік.
"Тричі окупанти відзвітували про "асвабаждение". Тричі збрехали. Місто тримається. Місто під контролем України. Скелет оборони підрозділу 4-ї бригади оперативного призначення НГУ. Це не секрет, є офіційне повідомлення і заява від бригади", - повідомив Донік.
Він також розповів, що за даними перехоплень і полонених, втрати ворога під Рубіжним, як мінімум, батальйон в живій силі. Техніку вже ніхто не рахує. Штурми йдуть щодня. "З 5 ранку до темряви. Штурмують три батальйони двох бригад разом зі зведеною артилерійською групою за підтримки авіації", - повідомив волонтер.
Донік також зазначив, що "кадирівці приїхали пописали там відосики, але не полізли. Зассали. Штурмують росіяни і найманці з "еленер".