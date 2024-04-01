Успіх ЗСУ також вказує на недостатню готовність і спроможності ЧФ РФ, вважає Годжес.

Чорноморський флот Російської Федерації (ЧФ РФ) "не насмілюється" ходити в Чорному морі, а Україна розблокувала поставки зерна. Про це сказав міністр оборони Великобританії Грант Шаппс.

При цьому, за ситуацією в Чорному морі уважно слідкують ВМС інших країн, сказав колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес. "Українці змінили характер війни на морі, щонайменше в замкнутій акваторії, як Чорне море чи Балтійське море", - зауважив Годжес в інтерв'ю Silicon Curtain.

Військовий вказав, що на відміну від традиційного морського бою, ЗСУ використали проти ЧФ РФ нові та адаптовані технології, операції саботажу на спецпризначенців.

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Успіх ЗСУ також вказує на недостатню готовність і спроможності ЧФ РФ і, як вважає Годжес, він показав себе "не краще, ніж російські сухопутні сили в початкові дні цього конфлікту".

Годжес високо оцінив те, що ЗСУ вдарили по великих логістичних кораблях, які можна було б використовувати для перевезень в Азовському морі у випадку, якщо Керченський міст буде розбито, а також по сухому доку біля окупованого Севастополя, де росіяни могли б ремонтувати кораблі.

На думку Годжеса, той факт, що ЧФ РФ відступив дає підставу сумніватись в намірі Путіна використати ядерну зброю у випадку втрати анексованого Криму.

Чорноморський флот РФ

Атаки України змусили РФ перевести найцінніші активи ЧФ РФ до Новоросійська, йдеться в даних Британської розвідки. Щоб захистити флот від українських надводних дронів, РФ встановила баржі на вході до бухти Новоросійська. Таким, було рішення нового командувача ЧФ РФ Сергія Пінчука, який отримав свою посаду, після того, як Путін відправив у відставку попереднього командувача Соколова.

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