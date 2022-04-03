У Кремлі назвали зустріч Путіна із Зеленським "гіпотетично можливою", але є умова

Президенти України Володимир Зеленський та Росії Володимир Путін можуть зустрітися, якщо з роботи двох делегацій "визріє конкретний письмовий документ".
Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін", передає російський "Интерфакс".
"Путін ніколи не відмовлявся від такої зустрічі, і така зустріч, так, вона гіпотетично можлива", - сказав Пєсков.
Водночас він наголосив, що ця зустріч відбудеться тільки за однієї умови.
"Необхідно, щоб у надрах роботи двох делегацій визрів конкретний документ. Не набір ідей, а конкретний письмовий документ. Ось тоді - тоді настане черга такої зустрічі", - сказав він.
Крім того, Пєсков додав, що "мета військової операції буде досягнута в повному обсязі", а в результаті війни дві країни вийдуть на "підписання документа, і це стане важливим кроком на шляху нормалізації обстановки".
Нагадаємо, що раніше глава української делегації Давид Арахамія заявив, що проект мирного договору фактично готовий. Росія його прийняла у Стамбулі в усній формі – за винятком питання Криму.
За словами Арахамії, російська сторона підтвердила, що на сьогодні драфти документів є достатньо напрацьованими, аби проводити безпосередню консультацію між українським гарантом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.