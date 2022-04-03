У Кремлі назвали зустріч Путіна із Зеленським "гіпотетично можливою", але є умова

Спочатку Москва хоче бачити "конкретно напрацьований документ".

Президенти України Володимир Зеленський та Росії Володимир Путін можуть зустрітися, якщо з роботи двох делегацій "визріє конкретний письмовий документ".

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін", передає російський "Интерфакс".

"Путін ніколи не відмовлявся від такої зустрічі, і така зустріч, так, вона гіпотетично можлива", - сказав Пєсков.

Водночас він наголосив, що ця зустріч відбудеться тільки за однієї умови.

"Необхідно, щоб у надрах роботи двох делегацій визрів конкретний документ. Не набір ідей, а конкретний письмовий документ. Ось тоді - тоді настане черга такої зустрічі", - сказав він.

Крім того, Пєсков додав, що "мета військової операції буде досягнута в повному обсязі", а в результаті війни дві країни вийдуть на "підписання документа, і це стане важливим кроком на шляху нормалізації обстановки".