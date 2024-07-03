В доповіді, зокрема, йде мова про бойові машини піхоти БМП-3, виробництво яких збільшилось.

У 2024 році військово-промисловий комплекс РФ планує поставити армії приблизно 1500 танків і 3000 зразків іншої бронетехніки. Така ж кількість запланована і на наступний рік. Про це у своїй доповіді повідомляє британська аналітична установа RUSI (Royal United Services Institute).

Приблизно 85% з цієї кількості будуть складати відновлені та модернізовані машини із баз зберігання. Втім, кількість нових зразків також збільшується.

Наприклад, якщо в першому кварталі минулого року "‎Курганмашзавод"‎ випустив 100 бойових машин піхоти БМП-3, то у другому ця кількість зросла до 108. У третьому кварталі було вироблено 120 таких БМП, а в четвертому кварталі вдалось виробити 135 одиниць цієї бойової машини піхоти.

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Також експерти розповіли, що росіяни сподіваються виготовити в цьому році 1,3 млн снарядів калібру 152-мм. Якщо казати про 122-мм реактивні снаряди до БМ-21 "Град", то їх планують виробити 500 тис. Планова цифра по 220-мм реактивним снарядам до РСЗВ "Ураган" на цей та наступний роки складає по 17 тис одиниць.

Загалом автори доповіді вказують на те, що західні країни переоцінили власну спроможність перешкодити поставкам важливих ресурсів для російської "оборонки".

Зброя росіян – останні новини

Раніше повідомлялось, що росіяни придумали, як захистити кораблі від українських морських дронів: вони хочуть робити ставку на захист машинного відділення нових кораблів.

Також нагадаємо, що РФ вивела на випробування головний патрульний корабель льодового класу "Іван Папанін", який називають "‎бойовим криголамом".

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