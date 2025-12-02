Бойову машину піхоти БМП-3 розробили ще у радянські часи.

Холдинг "‎Високоточні комплекси"‎ поставив російській армії нову партію бойових машин піхоти БМП-3. Про це повідомляє Telegram-канал корпорації "‎Ростех"‎.

Бойові машини штатно оснастили протикумулятивними решітками, броньовими екранами і комплектами захисту верхньої півсфери. За словами росіян, усі машини обладнані засобами радіоелектронної боротьби.

Кожна БМП отримала так звану "накидку" – комплект засобів зниження помітності з синтетичного теплоізоляційного і радіопоглинаючого матеріалу. Додатковий захист поставляється разом з бойовими машинами піхоти і встановлюється вже у військах.

Росіяни не вказали кількості переданих машин. За даними українського порталу "Мілітарний", це вже шоста офіційно передана партія бойових машин цього типу у 2025 році.

Довідка УНІАН. БМП-3 є радянською і російською бойовою броньованою гусеничною машиною, призначеною для транспортування особового складу до переднього краю та підвищення його захищеності і мобільності.

Машина може вести бойові дії разом із танками. Вона отримала доволі потужне озброєння, яке складається зі 100-міліметрової гармати – пускової установки 2А70, 30-міліметрової автоматичної гармати 2А72 та кулеметів.

Водночас БМП-3 має вкрай погані (за сучасними мірками) показники захисту. Свого часу росіяни провели випробування захопленої американської БМП Bradley M2A2. Їх результати показали перевагу Bradley над БМП-3 за показниками протиснарядної, протикульової і протимінної стійкості.

Російська бронетехніка – інші новини

Раніше фахівці з’ясували, що на фронті різко поменшало бойових машин БМП-3, БМД-4 та БТР-82.

Оптимістична версія полягає у тому, що РФ спалила значну частину нової техніки, і тепер її лишилось не так багато. Водночас, як можна бачити, росіяни намагаються компенсувати втрати, будуючи нові БМП.

Також вони активно випробовують нові зразки бронетехніки. Наприклад, цього року стало відомо, що плаваючий бронетранспортер БТ-3Ф вийшов на етап державних випробувань.

