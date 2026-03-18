Чоловік надрукував ПЗРК вдома на 3D-принтері: скільки це коштувало

Технологічний бар'єр, що відділяє лабораторії передової зброї від любителів, які бавляться в домашніх майстернях, фактично повністю стертий.

Донедавна виробництво високоточної зброї було пов'язане виключно з багатомільярдними бюджетами та великими корпораціями, що працюють на військових. Однак експерименти доводять, що для створення робочого прототипу зенітної ракети потрібно лише трохи винахідливості, 3D-принтер та дешева електроніка.

Як пише spidersweb.pl, створена у домашніх умовах керована зенітна ракета під назвою Project Canard, що нагадує систему ПЗРК і здатна активно коригувати свою траєкторію під час польоту, обійшлася розробнику всього у 96 доларів.

Весь корпус пускової установки та каркас ракети були надруковані зі звичайного, недорогого PLA-волокна. Серцем комп'ютерної системи є легкодоступний мікроконтролер ESP32. Вона працює з інерційним блоком MPU6050, датчиком вартістю всього п'ять доларів.

Внутрішня мережа Wi-Fi та відстеження цілей з ноутбука

Проект Canard може інтегруватися з розподіленою мережею зовнішніх камер, які працюють разом для тріангуляції об'єктів у повітрі.

На основі цих візуальних даних система може оновлювати траєкторію польоту ракети в режимі реального часу. Крім того, пускова установка, оснащена власним GPS-модулем, компасом і барометром, створює локальну мережу Wi-Fi під час запуску.

Це дозволяє користувачам підключатися до неї з браузера на стандартному ноутбуці, контролювати телеметрію в реальному часі та дистанційно активувати всю систему.

Демократизація технології, що змінює правила гри

Система, виробництво якої коштує приблизно стільки ж, скільки й вечеря на двох, – це набагато більше, ніж просто саморобна цікавинка. Це вагомий доказ того, що монополія військових на передове обладнання нарешті зруйнована, і технології з величезним потенціалом тепер доступні кожному, хто має 3D-принтер і паяльник.

"Наслідки можуть бути жахливими. Такій ракеті не потрібна вибухівка, щоб спричинити трагедію, наприклад, вдаривши по двигуну пасажирського літака, що злітає", - зауважується у статті.

Раніше ЗМІ розповідали, що для перехоплення іранських безпілотників вартістю 50 тисяч доларів США часто використовують ракету SM-2. Її вартість становить 2,1 мільйона доларів за постріл. Американці також застосовують систему протиповітряної оборони Patirot. У цьому випадку цінник куди вищий, адже одна ракета до нього коштує від 3,5 до 5 мільйонів доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: