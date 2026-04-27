Інтегрували осколково-фугасну бомбу: у ГУР розповіли про нову російську ракету 'Ковьор'

Ймовірна дальність застосування С-71К, яку розробили для Су-57 - до 300 км.

У новій російській ракеті "Ковьор" у якості бойової частини використано осколково-фугасну авіаційну бомбу - ОФАБ-250-270 вагою 250 кг.

Про це розповіли у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони. Зокрема, ГУР оприлюднило інтерактивну 3D-модель, інформацію про складові та електронну компонентну базу нової крилатої авіаційної ракети противника С-71К "Ковьор".

"Після публікації структури кооперації підприємств з виробництва винищувачів Су-57, воєнна розвідка України розкриває деталі нового засобу ураження, розробленого "Об’єднаною авіабудівною компанією" (ОАК) саме під цю платформу", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

За даними розвідки, нова ракета вперше була застосована ворогом наприкінці минулого року та, схоже, є першими спробами ОАК в ракетобудуванні. Йдеться, що у якості бойової частини використано осколково-фугасну авіаційну бомбу ОФАБ-250-270 вагою 250 кг, інтегровану в силову раму носової частини ракети.

Корпус ракети виконаний із багатошарового матеріалу на основі склотекстоліту з додатковим підсиленням, внутрішні елементи – з алюмінієвих сплавів. Бортова система управління включає польотний контролер, інерціальну навігаційну систему на базі простих сенсорів та систему живлення. Переважна більшість електронної компонентної бази – іноземного походження: американського, китайського, швейцарського, японського, німецького, тайванського та ірландського виробництва.

Встановлено, що ракета оснащена турбореактивним двигуном R500 виробництва ТОВ "РЕЙНОЛЬДС", що входить до складу "Об’єднаної авіабудівної корпорації".

Завдяки основному та двом боковим паливним бакам ймовірна дальність застосування С-71К - до 300 км. В перспективі противником розглядається можливість застосування ракети з БпЛА С-70 "Охотнік".

"Збереження доступу до іноземних технологій та компонентів дозволяє державі-агресору розробляти нові засоби ураження та масштабувати їх застосування у війні проти України", - наголошують у ГУР, яке закликає до посилення санкційного тиску з метою обмеження спроможностей агресора до ведення війни.

Російська зброя: новини

Нагадаємо, нещодавно ГУР України оприлюднило інтерактивну 3D-модель та інформацію про 103 підприємства кооперації з виробництва багатоцільових винищувачів Су-57. Серед ідентифікованих підприємств: Санкт-Петербурзький ВАТ "Красний октябрь", Національний інститут авіаційних технологій, Інститут теоретичної і прикладної електродинаміки російської академії наук та ТОВ "Яшз авіа". Третина із понад 100 підприємств кооперації з виробництва багатоцільових вказаних літаків досі не підпадає під обмеження жодної з країн санкційної коаліції.

