У Франції з’явиться власна 'шахедобійка' за українським зразком

Збройні сили Франції до кінця травня мають отримати на озброєння першу комплексну "шахедобійку", створену в рамках програми Proteus.

Як зазначає військовий портал Defense Express, в цілому контракт передбачає постачання до 2027 року 50 зенітних систем, призначених для боротьби з дронами.

З огляду на таке повідомлення виданням Forces Operations Blog з посиланням на технічний відділ французького війська, у країні відстають від плану оснащення цими "шахедобійками", адже півроку тому у тому ж відділі зазначали, що поставка 50 систем Proteus має відбутися до кінця 2025 року.

У Defense Express нагадали, що проєкт Proteus стартував у Франції лише минулого року. Його мета - якомога швидше поставити військовим "шахедобійки" для мобільних вогневих груп, що створили за прикладом та досвідом України.

За основу для такої "шахедобійки" французи взяли зенітну систему 53Т2 із 20-міліметровою автоматичною гарматою F2 70-х років і, модернізувавши її новим тепловізійним прицілом SANDRA, поставили на вантажівку TRM 2000 - так вийшов Proteus у версії Standart 1.

"Шахедобійку" вдалося розробити у досить стислі терміни - протягом чотирьох місяців, а вже за дев’ять місяців після її першої демонстрації стало відомо, що у 35-му парашутно-артилерійському полку провели перші стрільби із зеніток Proteus, фактично скопіювавши українську концепцію мобільних вогневих груп", - зауважують аналітики.

Водночас військовий портал зазначає, що Standart 1 - це проміжний варіант "шахедобійки" Proteus, а до війська постачатиметься версія Standart 2. Виробництвом цієї версії займатимуться компанії CS Group та SOFEMA, які виграли тендер і наприкінці минулого року отримали контракт на трохи більш як 10 мільйонів євро.

"У порівнянні з попереднім варіантом, у Proteus Standart 2 буде нове шасі від Scania, а також приціл TELLUS-3K від Exavision. А також інтеграція блоку штучного інтелекту, завдяки чому має підвищитися точність стрільби", - зауважили у Defense Express.

На що робить ставку Україна для закриття неба від російських дронів

Як повідомлялося, Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України зауважив, що нині одним з найраціональніших способів збиття ворожих дронів є зенітні безпілотники, тож важливо максимально закрити ними небо.

За словами Ігната, проблеми зі збиттям ворожих дронів існують через те, що росіяни будують маршрут так, аби якомога менше їхніх БПЛА було збито.

