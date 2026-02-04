РФ у тріскучий мороз частково загнала в темряву 6 областей України: де найважче зі світлом

До кінця поточної доби в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень.

Росія в ніч проти 4 лютого вчергове атакувала енергетичну інфраструктуру України, частково залишивши без світла споживачів у шести областях. Про це на брифінгу заявив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

За його словами, внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок без світла залишилися споживачі у Донецькій, Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Чернігівській та Запорізькій областях.

"Енергетики спільно з рятувальниками продовжують відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених внаслідок попередніх ворожих атак",- проінформував перший заступник міністра.

Він додав, що через складні погодні умови без світла залишаються 16 населених пунктів в Одеській області.

"Бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі", - запевнив Некрасов.

Він також нагадав, що до кінця поточної доби в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Атака РФ на енергосистему України - останні новини

В ніч проти 3 лютого Росія атакувала Київ балістикою і дронами. Внаслідок ворожої атаки два райони столиці тимчасово залишилися без опалення.

Ще однією ціллю ворога стала енергетика Харкова. Мер міста Ігор Терехов зазначив, що удари йшли цілеспрямовано по енергетичній інфраструктурі, щоб завдати їй максимальних руйнувань і залишити місто без тепла в сильні морози.

Через наслідки атаки РФ у Дніпровському та Дарницькому районах Києва, а також Черкаській, Житомирській та Харківській областях запроваджувалися аварійні відключення електроенергії.

