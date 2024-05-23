Зокрема, країна передасть артилерійські снаряди калібру 155 мм.

20 травня міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила про передачу Україні партії танків Leopard. Проте до нового пакету допомоги увійде й інше озброєння.

"У новий пакет допомоги від Іспанії, зокрема, увійшли: ракети до систем протиповітряної оборони ЗРК Patriot, артилерійські снаряди калібру 155 мм, антидронові системи та інше озброєння", – розповів міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками розмови з іспанською колегою.

Він також зауважив, що для більшої ефективності протистояння ворогу Україні необхідно більше засобів ППО. Це, за його словами, дасть змогу українським захисникам протидіяти літакам і керованим авіаційним бомбам, якими росіяни знищують наші міста і села.

Відео дня

"Також закликав іспанський уряд та компанії інвестувати в українську оборонну промисловість. Агресора зможемо зупинити тільки разом!" – написав він.

Військова допомога Україні: останні новини

Нідерланди нададуть Україні нову партію бойових машин піхоти YPR. Про це повідомила міністр оборони країни Кайса Оллонгрен. Точна кількість машин, яку отримає Україна, не називається.

Раніше в Міноборони Німеччини заявили, що Україна отримає від Литви шість РЛС Amber-1800. Вони призначені для автоматичного виявлення повітряних об'єктів, їхніх координат по азимуту та дальності.

Зазначимо, що днями видання Politico повідомило, що Сполучені Штати Америки можуть оголосити про новий пакет допомоги для України. Це може статися до завершення поточного тижня.

Вас також можуть зацікавити новини: