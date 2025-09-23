Дальність польоту зросла в півтора рази.

Український розвідувальний безпілотник "Лелека-100" отримав нову модифікацію — "Лелека-100M2R". Як розповіли "Мілітарному" розробники компанії DEVIRO на виставці Defense Tech Valley 2025, модернізація торкнулася збільшення часу польоту і дальності зв’язку, а також дрон отримав нову камеру.

Так, "Лелека-100" має гарантований час польоту 3,5 години, тоді як нова "Лелека-100M2R" - вже гарантовані 5 годин польоту. Зазначається, що цього було досягнуто завдяки зміні форми крил та модернізації акумуляторної батареї і гвинтомоторної групи.

Крім того, дальність зв’язку тепер становить 90 кілометрів, порівняно з 55 кілометрами у попередніх версіях.

Також у новій версії розробники відмовились від механізованої оптики. Новий підвіс для камери створений як мультисенсорна платформа. Також допрацьована цифрова стабілізація зображення та гіростабілізація модуля.

"При посадці на фюзеляж є постійні механічні перевантаження, механічні удари. І для механізованої оптики — це дуже погано. Тому що через п’ять–сім жорстких посадок постійно збивалися налаштування механізованих лінз і треба було їхати до сервіс-центру. Ми від цього відмовилися. Картинка стала постійно у фокусі, незважаючи на механічні впливи", — пояснив представник компанії DEVIRO.

Також було створено підвіс, який одночасно має і мультисенсорну денну камеру, і тепловізор. Тож тепер тепер дрон може виконувати розвідку на світанку чи заході сонця, перемикаючись між камерами в міру зміни часу доби. Окрім того, тепловізор дозволяє підтверджувати цілі, які можуть бути нечітко видні в денну камеру у зелених насадженнях.

Заявляється, що всі "Лелеки" можуть працювати без системи GPS.

"Всі наші борти можуть злітати без GPS і увесь політ відпрацьовувати взагалі без GPS. Військові можуть навіть механічно вирізати GPS з літака — і все буде працювати стабільно, без жодних проблем", — зазначив представник компанії DEVIRO.

Наразі у певних підрозділах ЗСУ тестується також система автоматичного ухилення від російських розвідувальних безпілотників. Компанія планує не пізніше початку листопада почати модернізацію всіх наявних БПЛА.

