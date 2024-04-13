Крім постачання F-16 також продовжують обговорювати передачу Gripen.

Дві ескадприл’ї F-16 вже могли б суттєво вплинути на ситуацію в повітряному просторі України та протистоянні атакам ворога.

Про це речник Повітряних сил Ілля Євлаш сказав в ефірі телемарафону Єдиних новин.

На запитання скільки винищувачів F-16 потрібно, щоб ефекти від їхньої робти проти крилатих ракет та дронів був реально відчутним, він відповів: "Навіть дві ескадприл’ї -це до 18 літаків, вони вже могли б суттєво вплинути на ситуацію в повітряному просторі. Звісно, що ми не забуваємо і про ту авіацію, яка наразі знаходиться у нас на озброєнні".

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Він зауважив, що Повітряні сили ЗСУ потребують повного переозброєння авіапарку на сучасні НАТівскі зрозаки, оскільки радянські літаки вже морально застірали.

"Нам необіхідно щонайменше 15 сучасних літаків для того, аби ефектично виконувати поставлені завдання. Основа, звичайно, F-16. Але можуть бути такі ще варіанти, як Gripen, в тому числі. Можливо і інші розробки. Однак і ці літаки, які нам готові передати наші партнери, в тому числі, які готові передати як "донори" – це стане досить суттєвою підтримкою. Коли в нас буде вже наш авіапарк сучасний – літаки 4-го покоління F-16, то вони ("донори") стали б в нагоді і в заміні деяких елементів", - прокоментував Євлаш.

За його словами, постачання багатоцільових винищувачів четвертого покоління "Gripen" обговорюється вищим військово-політичним керівництвом.

"Але так, Повітряним силам ЗСУ такі літаки теж підходять. Такий тип літаків теж розглядається", - сказав він.

Винищувачі для України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, норвезькі ЗМІ повідомили, що Норвегія готується передати Україні 22 винищувачі, 12 з яких вже у придатному для використання стані. Також Норвегія відправить Україні двигуни, допоміжні матеріали, тренажери, запчастини та інше обладнання.

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