Головною перевагою "Фламінго", підкреслює його виробник, залишається те, що він повністю "зроблений в Україні".

До минулого літа майже ніхто в Україні не чув про Fire Point. Серед безлічі українських стартапів у сфері оборони, що з'явилися з початку російського вторгнення, траєкторія розвитку цієї молодої компанії є однією з найбільш вражаючих.

Як пише видання Le Figaro, саме їй українці завдячують, за словами президента Володимира Зеленського, який розкрив її існування в серпні, "найефективнішій" ракеті, що коли-небудь була збудована Україною і вже розгорнута на озброєнні: Flamingo.

Українська ракета "Фламінго"

З корисним навантаженням понад одну тонну і дальністю польоту 3000 км, за даними виробника, ця зброя, що завдячує своїм існуванням помилці в забарвленні першого примірника, має боєголовку, вдвічі потужнішу за "Томагавк", яку Дональд Трамп не хоче надавати українцям для нанесення ударів по території Росії. Колишній директор ЦРУ генерал Девід Петреус сам був у захваті від "винятково української винахідливості" цієї зброї, яку він вважає справжнім "переломним моментом", здатним змінити співвідношення сил на фронті.

Відео дня

Що говорить розробник про "Фламінго"

Із просторого офісу, розташованого в Києві, технічний директор FirePoint та її головний конструктор Денис Штілерман захищають свою модель.

"Нам вдалося створити найдешевшу ракету у світі за рекордно короткий термін не тому, що ми розумніші за інших, а тому, що ми відмовилися від класичних систем "старої школи" на користь винахідливого і ремісничого виробництва", - стверджує технічний директор компанії Ірина Терек.

Корпус Flamingo складається з фюзеляжу на основі вуглецевих волокон, які дешевші за титан, і виготовлений за допомогою 3D-принтера. Боєголовка являє собою стандартну авіаційну бомбу, а двигун - турбореактивний двигун подвійного потоку радянської епохи, який може розвивати швидкість до 900 км/год. Усе це за ціною, яку експерти оцінюють у $500 тис. за одиницю, порівняно з більш ніж $2 млн за франко-британську ракету SCALP.

Чи використовувала Україна Flamingo

За результатами перших запусків - Flamingo було використано 9 разів у реальних операціях, повідомляє виробник, підтверджуючи заяву Зеленського. Її ефективність "значно перевершує всі наявні крилаті ракети", хвалиться Терек. "Хоча для реальної оцінки необхідно дочекатися сотень запусків", обмовляється технічний директор.

Переваги ракети "Фламінго"

Головною перевагою "Фламінго", підкреслює його виробник, залишається те, що він повністю "зроблений в Україні". За винятком кількох мікросхем і дрібних деталей, 90% компонентів є українськими. Ця суверенність стала девізом компанії.

"Для системи наведення ми використовуємо програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом, а не приватні варіанти, такі як Windows або Unix. Ми можемо самостійно перевіряти код і переконуватися, що в ньому немає прихованих компонентів або функцій, які дають змогу іноземному виробнику відключити зброю", - пояснює Штілерман.

Це велика перевага для Києва, оскільки використання зброї дальньої дії, що поставляється його партнерами, часто супроводжується певними умовами.

"Незалежно від потужності нашої зброї, говорити про "зміну правил гри" у війні недоцільно", - поправляє Ірина Терек. "Якби завтра ми зібрали всі запаси західної зброї, цього все одно було б недостатньо, щоб закінчити війну. Що справді змінює ситуацію, то це екосистема, яка дала змогу створити Flamingo: тісна співпраця між виробником, збройними силами, які постійно повідомляють нам про потреби на місцях, та урядом, який спрощує процедури, щоб ми могли діяти швидше. Адже ми маємо постійно адаптувати нашу зброю", - стверджує технічний директор.

Що ще розроблятиме Fire Point

Fire Point повідомляє, що вже націлилася на наступний етап - балістичні ракети. "Я не можу сказати вам більше, але ми працюємо над цим", - запевняє Ірина Терек.

Що кажуть експерти про "Фламінго"

"Чудо-зброя чи ні, Flamingo - найкраща карта, яка в нас є", - стверджує Валерій Романенко, експерт з авіації та дослідник Державного музею авіації України.

"Звичайно, ракета залишається вразливою. Вона летить низько і більш помітна, оскільки вдвічі більша, ніж SCALP. Але там, де дрон із вантажем від 75 до 100 кг пошкодить нафтопереробний завод, Flamingo виведе його з ладу на місяці, а то й роки", - пояснив експерт.

На його думку, ця зброя буде корисною тільки в тому разі, якщо її вироблятимуть у великих кількостях. "Наша власна система оборони перехоплює 90% російських ракет, і того ж можна очікувати від російської сторони. Якщо ми хочемо перевантажити їхню систему оборони, нам потрібно буде виробляти ці ракети масово", - вважає фахівець.

Що відомо про ракету "Фламінго"

28 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що українська ракета "Фламінго" мала успішне бойове застосування. Він зазначив, що неодноразові використання, разом із системою "Рута", показали "дієвий результат", і Україна незабаром планує "серйозно" масштабувати застосування "Фламінго".

31 серпня було показано вперше показали запуск "Фламінго".

Вас також можуть зацікавити новини: