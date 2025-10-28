Україна планує "серйозно" масштабувати використання цих ракет вже цього року.

Українська ракета "Фламінго" мала успішне бойове застосування. Це підтвердив Президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, повідомляє Суспільне.

За його словами, неодноразові використання, разом із системою "Рута", показали "дієвий результат", і Україна планує "серйозно" масштабувати застосування "Фламінго" вже цього року.

""Фламінго" – було бойове застосування. "Рута" – було бойове застосування", – заявив глава держави.

Відео дня

Зеленський додав, що Україна працює над тим, щоб перейти від поодиноких випадків використання цих систем до більш масових і "серйозних" спроб вже 2025 року.

"Ми робимо все, щоб цьогоріч ми спробували не по одній, по дві, по три, а серйозно спробували. Ми йдемо до цього. Ми вважаємо, що нам вдасться. Ми на це дуже сподіваємося", – зазначив президент.

Як зазначив Зеленський, перші застосування цих зразків озброєння вже довели свою ефективність, назвавши їх "сильними історіями".

"Тому що вже неодноразові наші використання показали, що може бути дієвий результат", – додав він.

Також глава держави розповів про оборонні контракти щодо дронів-перехоплювачів. За словами президента, Україна нарощує виробництво та використання перехоплювачів, зокрема зразків із самонаведенням.

"Все одно в листопаді ми вийдемо на 500-800 перехоплювачів на добу. Нам потрібно підготувати операторів", – зазначив Зеленський.

Однак він зауважив, що головною проблемою є не виробництво, а підготовка людей. Він пояснив, що хоча багато мобільних вогневих груп вже розміщені на об'єктах, тепер виникла потреба у великій кількості нових операторів для роботи з перехоплювачами.

Складність, за словами президента, полягає в тому, що одночасно необхідно мати фахівців і для відповіді далекобійною зброєю на російські атаки. Це створює значну загальну потребу в людях, що є складним завданням.

Глава держави зазначив, що боротьба з "шахедами" стала надзвичайно складним завданням, яке подекуди є важчим за перехоплення балістики.

""Шахеди" зараз подекуди стали більш небезпечними, ніж балістичні ракети. Ми збиваємо балістичну ракету принаймні там, де у нас стоїть Patriot. А щоб збити таку велику кількість "шахедів" на такій висоті, потрібно застосовувати все. Перехоплювачі, F-16, гелікоптери – все застосовуємо", – заявив Зеленський.

Він додав, що ефективність ППО проти дронів сильно залежить від погодних умов: "У мороз подивимося, як будемо застосовувати гелікоптери. У дощ авіація вже не так все бачить".

Як писав УНІАН, Зеленський повідомив днями, що були певні проблеми на виробництві ракет "Фламінго", але запевнив, що державне замовлення до кінця цього року буде повністю виконане.

"Була технологічна проблема на виробництві "Фламінго". Є затримка з фінасуванням від партнерів, яку вирішують", - поділився Зеленський.

Три тижні тому глава держави заявив, що усі удари по російській території Україна завдає виключно зброєю власного виробництва. І за уламками з місць влучань можна зрозуміти, що Україна б’є по російських об’єктах не лише дронами.

31 серпня у мережі вперше показали запуск "Фламінго".

Вас також можуть зацікавити новини: